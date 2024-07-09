Bloomberg: Саудовская Аравия пригрозила продать европейские бонды
Саудовская Аравия может продать часть европейских долговых обязательств, если G7 примет решение изъять замороженные активы России на сумму $300 млрд. Об этом Bloomberg сообщили неназванные источники, которые знакомы с ситуацией.
Агентство отмечает, что минфин Саудовской Аравии выразил несогласие с поддержкой Украины за счет активов России. Один из источников описал это как завуалированную угрозу. По информации источников, мнение Саудовской Аравии повлияло на позицию G7 по использованию средств Банка России. Государства договорились оставить в покое активы, но использовать при этом прибыль от них.
В публикации Bloomberg также отмечается, что запасы евро и французских облигаций королевства не настолько велики, чтобы значительно повлиять на ситуацию, но европейские чиновники все же опасаются продажи бондов. Они считают, что другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии, говорится в статье.
11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие. Страны G7 14 июня заявили, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт». Члены объединения также подтвердили, что предоставят Украине кредиты на сумму около $50 млрд к концу года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных активов России.