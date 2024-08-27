Лукашенко рассказал о поступивших ему предложениях отвернуться от России

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем"», – сказал Лукашенко, выступая на республиканском педагогическом совете.