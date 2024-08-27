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Лукашенко рассказал о поступивших ему предложениях отвернуться от России

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что регулярно получает предложения отказаться от сотрудничества с Россией и встать на сторону Украины. По его словам, жители республики должны понимать, в какой сложной ситуации находится страна, передает агентство «БелТА».

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем"», – сказал Лукашенко, выступая на республиканском педагогическом совете.

По его словам, предложения поступают «со всех сторон», но Минск не может принять 99% из них. Лукашенко также напомнил, что страна находится под многочисленными санкциями, и призвал жителей республики понять сложность нынешней ситуации.

9 августа в Белоруссии сообщили, что средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью. Лукашенко после этого обвинил вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они нарушили «всякие правила поведения». 18 августа глава республики также заявил, что вблизи границ с Белоруссией находятся более 120 000 украинских военных. В тот же день командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что страна нарастила группировку ВВС, ЗРК и радиотехнических войск на южных рубежах. 25 августа МИД Украины призвал Минск отвести войска во избежание «трагических ошибок».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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