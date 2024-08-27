Лукашенко рассказал о поступивших ему предложениях отвернуться от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что регулярно получает предложения отказаться от сотрудничества с Россией и встать на сторону Украины. По его словам, жители республики должны понимать, в какой сложной ситуации находится страна, передает агентство «БелТА».
«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем"», – сказал Лукашенко, выступая на республиканском педагогическом совете.
По его словам, предложения поступают «со всех сторон», но Минск не может принять 99% из них. Лукашенко также напомнил, что страна находится под многочисленными санкциями, и призвал жителей республики понять сложность нынешней ситуации.
9 августа в Белоруссии сообщили, что средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью. Лукашенко после этого обвинил вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они нарушили «всякие правила поведения». 18 августа глава республики также заявил, что вблизи границ с Белоруссией находятся более 120 000 украинских военных. В тот же день командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что страна нарастила группировку ВВС, ЗРК и радиотехнических войск на южных рубежах. 25 августа МИД Украины призвал Минск отвести войска во избежание «трагических ошибок».