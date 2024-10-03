ЕК намерена судиться с Венгрией из-за закона о защите суверенитета
Еврокомиссия (ЕК) решила обратиться в Суд Европейского союза (ЕС) с иском против Венгрии, так как считает, что ее национальный закон «О защите суверенитета» нарушает законодательство ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.
Отмечается, что закон учреждает управление по защите суверенитета для расследования «конкретных видов деятельности в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физлица, предположительно способных нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии». Речь также идет об организациях с использованием иностранного финансирования, работа которых, предположительно, влияет на исход выборов в стране.
В феврале ЕК направила Венгрии официальное уведомление, где выразила свою обеспокоенность этим законом. Ответ государства комиссия сочла неудовлетворительным и в мае направила в адрес страны обоснованное мнение, в котором повторила свои претензии по поводу «нарушения основных прав, закрепленных в хартии ЕС об основных правах, основных свобод внутреннего рынка и законодательства ЕС о защите данных». Венгрия заявила, что закон о защите суверенитета не нарушает права ЕС и что опасения ЕК необоснованны.
«После тщательной оценки ответа венгерских властей Комиссия утверждает, что большинство выявленных жалоб до сих пор не рассмотрены», – говорится в сообщении ЕК.
12 сентября глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что Венгрия намерена подать в суд на Еврокомиссию, чтобы возместить расходы на охрану внешней границы Евросоюза. По его словам, за последние годы Венгрия потратила 2 млрд евро на защиту границ Шенгенской зоны, не получив при этом никакой значимой помощи от ЕС.