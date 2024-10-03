ЕК намерена судиться с Венгрией из-за закона о защите суверенитета

В феврале ЕК направила Венгрии официальное уведомление, где выразила свою обеспокоенность этим законом. Ответ государства комиссия сочла неудовлетворительным и в мае направила в адрес страны обоснованное мнение, в котором повторила свои претензии по поводу «нарушения основных прав, закрепленных в хартии ЕС об основных правах, основных свобод внутреннего рынка и законодательства ЕС о защите данных». Венгрия заявила, что закон о защите суверенитета не нарушает права ЕС и что опасения ЕК необоснованны.