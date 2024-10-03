Нарышкин: Азербайджан помог сорвать провокацию США против российского дипломата
Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о том, что спецслужбы Азербайджана и России совместными усилиями сорвали провокации США в отношении российского дипломата. Об этом сообщает «РИА Новости».
Нарышкин рассказал, что в последнее время наблюдается рост «подрывной» деятельности по отношению к учреждениям и гражданам Азербайджана и России за рубежом. Глава ведомства добавил, что Москва и Баку сотрудничают по вопросам международной безопасности: терроризму, нелегальной миграции и др. По словам Нарышкина, другие страны «недовольны» самостоятельными действиями России и Азербайджана.
Нарышкин находится с официальным визитом в Баку. Там у него состоялась встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым, а также прошли переговоры с руководством местных специальных служб.
1 октября СВР сообщила о возможных провокациях со стороны НАТО и Украины в Сирии. По информации ведомства, в подготовке провокации страны НАТО и Украина сотрудничают с террористическими группировками, которые базируются в провинции Идлиб на севере Сирии.