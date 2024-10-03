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Нарышкин: Азербайджан помог сорвать провокацию США против российского дипломата

Ведомости

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о том, что спецслужбы Азербайджана и России совместными усилиями сорвали провокации США в отношении российского дипломата. Об этом сообщает «РИА Новости».

Нарышкин рассказал, что в последнее время наблюдается рост «подрывной» деятельности по отношению к учреждениям и гражданам Азербайджана и России за рубежом. Глава ведомства добавил, что Москва и Баку сотрудничают по вопросам международной безопасности: терроризму, нелегальной миграции и др. По словам Нарышкина, другие страны «недовольны» самостоятельными действиями России и Азербайджана.

Нарышкин находится с официальным визитом в Баку. Там у него состоялась встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым, а также прошли переговоры с руководством местных специальных служб.

1 октября СВР сообщила о возможных провокациях со стороны НАТО и Украины в Сирии. По информации ведомства, в подготовке провокации страны НАТО и Украина сотрудничают с террористическими группировками, которые базируются в провинции Идлиб на севере Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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