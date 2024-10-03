Нарышкин: Азербайджан помог сорвать провокацию США против российского дипломата

Нарышкин рассказал, что в последнее время наблюдается рост «подрывной» деятельности по отношению к учреждениям и гражданам Азербайджана и России за рубежом. Глава ведомства добавил, что Москва и Баку сотрудничают по вопросам международной безопасности: терроризму, нелегальной миграции и др. По словам Нарышкина, другие страны «недовольны» самостоятельными действиями России и Азербайджана.