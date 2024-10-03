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Против бывшего генсека НАТО подали иск за подготовку к конфликту на Украине

Ведомости

В Бельгии против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подан иск за участие в подготовке конфликта на Украине и покушение на безопасность государств – членов альянса. Об этом сообщает ТАСС, агентство ознакомилось с документом.

Иск подал гражданин Франции Патрик Пазен – исследователь конфликта на Украине. Он утверждает, что Столтенберг принимал участие «в плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих собой преступления против мира». В документе, в частности, приводятся слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Она говорила, что минские соглашения используются для затягивания времени с целью вооружения Киева.

Столтенберга также обвинили в саботаже переговоров Североатлантического альянса с РФ в 2022 г., тогда стороны обсуждали предложения России по евробезопасности. Отмечается, что они должны были предотвратить конфликт на Украине. Кроме того, истец обвинил бывшего генсека НАТО во лжи по вопросу о нерасширении альянса на восток.

По словам адвоката Филиппа Ванлангендонка, представляющего интересы Пазена, по бельгийским законам действия Столтенберга на посту генсека НАТО могут заслуживать пожизненного заключения, передает ТАСС.

Столтенберг занимал пост генсека Североатлантического альянса с 2014 г. 1 октября этого года бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в эту должность.

Минские соглашения были подписаны в столице Белоруссии 12 февраля 2015 г. Договоренности предусматривали прекращение огня на востоке Украины, обмен пленными по принципу «всех на всех», безопасный доступ для колонн с гуманитарной помощью, проведение конституционной реформы по децентрализации и закреплению «особого статуса» ЛНР и ДНР и др.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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