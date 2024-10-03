Против бывшего генсека НАТО подали иск за подготовку к конфликту на Украине

Столтенберга также обвинили в саботаже переговоров Североатлантического альянса с РФ в 2022 г., тогда стороны обсуждали предложения России по евробезопасности. Отмечается, что они должны были предотвратить конфликт на Украине. Кроме того, истец обвинил бывшего генсека НАТО во лжи по вопросу о нерасширении альянса на восток.