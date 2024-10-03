Администрация сообщила о штатной работе Курской АЭС

Администрация сообщила о штатной работе Курской АЭСЗаявление сделано на фоне публикаций СМИ об обстреле Курчатова
«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», – говорится в сообщении.
Уточняется, что на КАЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблок № 4 выведен в планово-предупредительный ремонт, энергоблоки № 1 и № 2 – в режиме эксплуатации «без генерации».
Вечером 3 октября Telegram-каналы Mash и Shot сообщили, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Mash утверждает, что атака могла быть совершена «французской авиабомбой», которая упала в 5 км от станции. Shot пишет, что было четыре прилета снарядов, ракеты отразили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).
Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Является филиалом АО «Концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России). АЭС состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, два из которых на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.
6 августа на территорию российской Курской области зашли подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои в регионе продолжаются почти два месяца. Российская сторона уже обвиняла ВСУ в попытках обстрелять станцию, также сообщалось, что КАЭС могла быть одной из целей вторжения украинских сил в регион.