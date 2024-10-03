Полиция проверяет безопасность посольства России в Хельсинки
В Хельсинки полиция проводит проверку безопасности территории посольства России по просьбе дипмиссии. Об этом сообщается на сайте финского правоохранительного ведомства.
Проверка началась вечером 3 октября. В связи с чем российские дипломаты обратились с просьбой о ее проведении, в полиции не уточнили.
«С согласия государства полиция может расследовать предполагаемое преступление или инцидент, представляющий угрозу безопасности на территории делегации. По просьбе посольства России полиция проведет проверку безопасности на территории посольства», – пояснили в финском ведомстве.
В полиции также отметили, что эта ситуация не представляет опасности для посторонних.
1 мая 2023 г. в городе Мариехамне на Аландских островах было совершено нападение на российское консульство. Посольство РФ в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры. В российском дипведомстве уточнили, что на территорию консульства группой лиц были заброшены взрывные шумовые устройства и другие предметы. В результате зданию был нанесен материальный ущерб, о пострадавших в сообщении не упоминалось. Этому инциденту предшествовала появившаяся в апреле на портале гражданских инициатив Финляндии петиция с требованием закрыть российское консульство на Аландских островах в связи с вступлением Финляндии в НАТО.