Полиция проверяет безопасность посольства России в Хельсинки

1 мая 2023 г. в городе Мариехамне на Аландских островах было совершено нападение на российское консульство. Посольство РФ в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры. В российском дипведомстве уточнили, что на территорию консульства группой лиц были заброшены взрывные шумовые устройства и другие предметы. В результате зданию был нанесен материальный ущерб, о пострадавших в сообщении не упоминалось. Этому инциденту предшествовала появившаяся в апреле на портале гражданских инициатив Финляндии петиция с требованием закрыть российское консульство на Аландских островах в связи с вступлением Финляндии в НАТО.