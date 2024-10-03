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Полиция проверяет безопасность посольства России в Хельсинки

Ведомости

В Хельсинки полиция проводит проверку безопасности территории посольства России по просьбе дипмиссии. Об этом сообщается на сайте финского правоохранительного ведомства.

Проверка началась вечером 3 октября. В связи с чем российские дипломаты обратились с просьбой о ее проведении, в полиции не уточнили.

«С согласия государства полиция может расследовать предполагаемое преступление или инцидент, представляющий угрозу безопасности на территории делегации. По просьбе посольства России полиция проведет проверку безопасности на территории посольства», – пояснили в финском ведомстве.

В полиции также отметили, что эта ситуация не представляет опасности для посторонних.

1 мая 2023 г. в городе Мариехамне на Аландских островах было совершено нападение на российское консульство. Посольство РФ в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры. В российском дипведомстве уточнили, что на территорию консульства группой лиц были заброшены взрывные шумовые устройства и другие предметы. В результате зданию был нанесен материальный ущерб, о пострадавших в сообщении не упоминалось. Этому инциденту предшествовала появившаяся в апреле на портале гражданских инициатив Финляндии петиция с требованием закрыть российское консульство на Аландских островах в связи с вступлением Финляндии в НАТО.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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