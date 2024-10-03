Полицейская проверка посольства РФ в Хельсинки вызвана звонком о минировании
Посольство РФ в Финляндии попросило полицию Хельсинки провести проверку безопасности здания в связи с поступившим звонком о минировании, он оказался ложным. Об этом сообщило российское дипведомство, пишет ТАСС.
«В посольство поступил телефонный звонок с сообщением о минировании. Финская полиция оперативно отреагировала на нашу просьбу о проведении соответствующей проверки. По итогам осмотра прилегающей территории диппредставительства выяснилось, что угроза была ложной», – рассказали в посольстве.
Ранее 3 октября финская полиция сообщила, что вечером в Хельсинки правоохранители начали проверку безопасности территории посольства России по просьбе дипмиссии. С чем этом может быть связано, в полиции не уточнили, но отметили, что ситуация не представляет опасности для посторонних.