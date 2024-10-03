Полицейская проверка посольства РФ в Хельсинки вызвана звонком о минировании

Ранее 3 октября финская полиция сообщила, что вечером в Хельсинки правоохранители начали проверку безопасности территории посольства России по просьбе дипмиссии. С чем этом может быть связано, в полиции не уточнили, но отметили, что ситуация не представляет опасности для посторонних.