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Израиль заявил о готовности уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане

Ведомости

Армия Израиля высказывает намерения полностью уничтожить военную инфраструктуру шиитской организации «Хезболла», располагающейся на юге Ливана, в ходе наземной операции. Об этом заявил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви по итогам оперативного совещания в районе ливанской границы, пишет ТАСС.

Он сообщил о готовности уничтожить «любого, кто там [на юге Ливана] присутствует», а также о недопущении закрепления «Хезболлы» на территории Ливана.

Ранее 3 октября ЦАХАЛ сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. 23 сентября ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера», а в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге Ливана.

1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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