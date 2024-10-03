Израиль заявил о готовности уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане
Армия Израиля высказывает намерения полностью уничтожить военную инфраструктуру шиитской организации «Хезболла», располагающейся на юге Ливана, в ходе наземной операции. Об этом заявил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви по итогам оперативного совещания в районе ливанской границы, пишет ТАСС.
Он сообщил о готовности уничтожить «любого, кто там [на юге Ливана] присутствует», а также о недопущении закрепления «Хезболлы» на территории Ливана.
Ранее 3 октября ЦАХАЛ сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. 23 сентября ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера», а в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге Ливана.
1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.