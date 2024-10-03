Армия Израиля сообщила об атаке на штаб разведки «Хезболлы» в Бейруте

Конфликт на Ближнем Востоке получил новый виток эскалации в конце сентября после серии взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» обвинила в этом Израиль. 23 сентября ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера», а в в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге Ливана.