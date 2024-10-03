Армия Израиля сообщила об атаке на штаб разведки «Хезболлы» в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, сообщается в официальном Telegram-канале израильских сил.
«Истребители ВВС под руководством разведывательного управления атаковали цели штаба разведки "Хезболлы" в Бейруте, включая боевиков-террористов, входящих в состав подразделения, средства сбора разведывательной информации, командные центры и дополнительную террористическую инфраструктуру», – говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ отметили, что штаб разведки «Хезболлы» отвечает за сбор информации об израильских силах и занимается координацией в этом направлении.
Конфликт на Ближнем Востоке получил новый виток эскалации в конце сентября после серии взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» обвинила в этом Израиль. 23 сентября ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера», а в в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге Ливана.
1 октября Иран атаковал Израиль ракетами, обосновав удары местью за ликвидацию лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. ЦАХАЛ утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. После атаки израильские военные пообещали ответ Ирану.