Минюст США арестовал 41 домен за связь с «агентами российской разведки»

Одновременно с этим Microsoft объявила о подаче гражданского иска об аресте 66 интернет-доменов, также используемых участниками Callisto Group. Microsoft Threat Intelligence, в частности, отслеживало группу Star Blizzard (ранее SEABORGIUM, также известная как COLDRIVER). В период с января 2023 г. по август 2024 г. Microsoft якобы наблюдала, как Star Blizzard атаковала более 30 организаций гражданского общества – журналистов, аналитические центры и неправительственные организации – с помощью фишинговых кампаний с целью организации утечки конфиденциальной информации и вмешательства в их деятельность.