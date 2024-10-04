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Минюст США арестовал 41 домен за связь с «агентами российской разведки»

Ведомости

Министерство юстиции США заявило о выдаче ордера на арест 41 интернет-домена, якобы используемого агентами российской разведки и их посредниками для совершения компьютерного мошенничества и злоупотреблений в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство действовало одновременно с компанией Microsoft, подавшей гражданский иск об аресте 66 интернет-доменов, используемых теми же субъектами.

«Российское правительство запустило эту схему для кражи конфиденциальной информации американцев, используя, казалось бы, законные почтовые ящики, чтобы обманом заставить жертв раскрыть учетные данные», – заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Упомянутые домены якобы использовались хакерами, входящими в связанную с ФСБ РФ «Группу Каллисто» (Callisto Group), для получения информации от департаментов или агентств США и нанесения ущерба защищенным компьютерам. Хакеры из Callisto Group использовали захваченные домены в ходе «постоянной и изощренной фишинговой кампании» с целью получения «несанкционированного доступа и кражи ценной информации с компьютеров и учетных записей электронной почты правительства США и других жертв».

Одновременно с этим Microsoft объявила о подаче гражданского иска об аресте 66 интернет-доменов, также используемых участниками Callisto Group. Microsoft Threat Intelligence, в частности, отслеживало группу Star Blizzard (ранее SEABORGIUM, также известная как COLDRIVER). В период с января 2023 г. по август 2024 г. Microsoft якобы наблюдала, как Star Blizzard атаковала более 30 организаций гражданского общества – журналистов, аналитические центры и неправительственные организации – с помощью фишинговых кампаний с целью организации утечки конфиденциальной информации и вмешательства в их деятельность.

6 сентября минюст США предъявил шести россиянам обвинения в сговоре с целью взлома систем украинского правительства. Министерство утверждает, что среди россиян – пять офицеров ГРУ и один гражданский. Они также якобы совершали кибератаки, целью которых были 26 стран НАТО. Госдеп США предложил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о местонахождении любого из обвиняемых или их кибердеятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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