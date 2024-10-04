Минюст США арестовал 41 домен за связь с «агентами российской разведки»
Министерство юстиции США заявило о выдаче ордера на арест 41 интернет-домена, якобы используемого агентами российской разведки и их посредниками для совершения компьютерного мошенничества и злоупотреблений в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Министерство действовало одновременно с компанией Microsoft, подавшей гражданский иск об аресте 66 интернет-доменов, используемых теми же субъектами.
«Российское правительство запустило эту схему для кражи конфиденциальной информации американцев, используя, казалось бы, законные почтовые ящики, чтобы обманом заставить жертв раскрыть учетные данные», – заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
Упомянутые домены якобы использовались хакерами, входящими в связанную с ФСБ РФ «Группу Каллисто» (Callisto Group), для получения информации от департаментов или агентств США и нанесения ущерба защищенным компьютерам. Хакеры из Callisto Group использовали захваченные домены в ходе «постоянной и изощренной фишинговой кампании» с целью получения «несанкционированного доступа и кражи ценной информации с компьютеров и учетных записей электронной почты правительства США и других жертв».
Одновременно с этим Microsoft объявила о подаче гражданского иска об аресте 66 интернет-доменов, также используемых участниками Callisto Group. Microsoft Threat Intelligence, в частности, отслеживало группу Star Blizzard (ранее SEABORGIUM, также известная как COLDRIVER). В период с января 2023 г. по август 2024 г. Microsoft якобы наблюдала, как Star Blizzard атаковала более 30 организаций гражданского общества – журналистов, аналитические центры и неправительственные организации – с помощью фишинговых кампаний с целью организации утечки конфиденциальной информации и вмешательства в их деятельность.
6 сентября минюст США предъявил шести россиянам обвинения в сговоре с целью взлома систем украинского правительства. Министерство утверждает, что среди россиян – пять офицеров ГРУ и один гражданский. Они также якобы совершали кибератаки, целью которых были 26 стран НАТО. Госдеп США предложил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о местонахождении любого из обвиняемых или их кибердеятельности.