NYT: сотрудники Секретной службы США массово увольняются
В 2022 и 2023 гг. из Секретной службы США уволились по меньшей мере 1400 из 7800 сотрудников. Это крупнейший отток из агентства как минимум за 20 лет, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на федеральные данные США.
Газета также опросила более 20 нынешних и бывших работников Секретной службы. По их словам, увольняются в основном «наиболее подготовленные люди». Агенты уходят из-за переработок, которые зачастую не оплачиваются, фаворитизма при продвижении по службе и найме на работу, а также из-за проблем с внедрением новых технологий, в том числе дронов.
При этом, по словам опрошенных специалистов, в Секретной службе упали и стандарты приема на работу. К лету 2024 г. численность сотрудников службы достигла 8100 человек, но это все еще ниже показателя в 10 000 агентов, которые понадобятся Секретной службе к 2026 г. для бесперебойной работы. И. о. директора ведомства Рональд Л. Роу-младший признал наличие некоторых проблем и заявил NYT, что агентству нужно увеличить число обученных агентов и внедрить более передовые технологии.
Как отмечает NYT, массовые увольнения из Секретной службы США произошли перед напряженным 2024 г., в который проводятся политические кампании и большое количество политических съездов.
За последние несколько месяцев на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено уже два покушения. В июле он был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания, а в сентябре сотрудник Секретной службы заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба Trump International Golf Club. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.
После первого покушения Секретная служба США утверждала, что усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.
Но после второй попытки нападения на Трампа выяснилось, что агенты предварительно не обыскали территорию гольф-клуба. Секретная служба признала ошибки. Отмечалось, что сотрудники будут привлечены к ответственности.