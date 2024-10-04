РФ завершает проработку вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов
Проработка вопроса об исключении движения «Талибан
По словам Бортникова, власти Афганистана нацелены на «наведение порядка и поддержание стабильности» в стране.
«Полагаем, что налаживание прагматичного взаимодействия по линии спецслужб представляет взаимный интерес. Прежде всего это касается противодействия МТО [международные террористические организации], наркоторговли, контрабанды оружия», – сказал директор ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).
Бортников также отметил, что спецслужбы фиксируют готовность «Талибана» к противодействию запрещенной в РФ террористической группировке «Вилаят Хорасан», входящей в состав «Исламского государства» (ИГ,
В мае МИД РФ и Минюст доложили президенту РФ Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. При этом МИД рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Афганистан. В начале июня директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что Россия может поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если «Талибан» исключат из списка террористических организаций.
21 сентября «РИА Новости» со ссылкой на письмо помощнику президента РФ Юрию Ушакову писало, что движение «Талибан» обратилось к Москве с просьбой принять участие в саммите БРИКС в Казани. Талибы планируют отправить на мероприятие и. о. вице-премьера страны, руководителя политического крыла «Талибана» Абдулу Гани Барадара.