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РФ завершает проработку вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов

Ведомости

Проработка вопроса об исключении движения «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)» из списка террористических организаций завершается в России, сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

По словам Бортникова, власти Афганистана нацелены на «наведение порядка и поддержание стабильности» в стране.

«Полагаем, что налаживание прагматичного взаимодействия по линии спецслужб представляет взаимный интерес. Прежде всего это касается противодействия МТО [международные террористические организации], наркоторговли, контрабанды оружия», – сказал директор ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

Бортников также отметил, что спецслужбы фиксируют готовность «Талибана» к противодействию запрещенной в РФ террористической группировке «Вилаят Хорасан», входящей в состав «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). При этом Запад, как и прежде, оказывает ресурсную поддержку этой тергруппировке, используя ее возможности «в подрывных акциях под ложным флагом на нашей территории», подчеркнул директор ФСБ.

В мае МИД РФ и Минюст доложили президенту РФ Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. При этом МИД рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Афганистан. В начале июня директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что Россия может поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если «Талибан» исключат из списка террористических организаций.

21 сентября «РИА Новости» со ссылкой на письмо помощнику президента РФ Юрию Ушакову писало, что движение «Талибан» обратилось к Москве с просьбой принять участие в саммите БРИКС в Казани. Талибы планируют отправить на мероприятие и. о. вице-премьера страны, руководителя политического крыла «Талибана» Абдулу Гани Барадара.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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