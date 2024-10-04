РФ завершает проработку вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов

Бортников также отметил, что спецслужбы фиксируют готовность «Талибана» к противодействию запрещенной в РФ террористической группировке «Вилаят Хорасан», входящей в состав «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) . При этом Запад, как и прежде, оказывает ресурсную поддержку этой тергруппировке, используя ее возможности «в подрывных акциях под ложным флагом на нашей территории», подчеркнул директор ФСБ.