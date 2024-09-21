Талибы хотят посетить саммит БРИКС в Казани

В мае этого года МИД РФ и Минюст доложили президенту РФ Владимиру Путину, что группировку можно исключить из списка запрещенных организаций. При этом МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Афганистан. В начале июня директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов сообщил, что Россия может поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)» исключат из списка террористических организаций.