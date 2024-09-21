Талибы хотят посетить саммит БРИКС в Казани
Движение «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)»
«Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в том числе заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня вместе с другими участниками», – говорится в письме.
Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. В этом году в объединении председательствует Россия. По последним данным, о желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 государства.
С момента прихода к власти в 2021 г. представители «Талибана» регулярно принимают участие в российских международных мероприятиях. В частности, делегация талибов посетила ПМЭФ-2024 в июне.
В мае этого года МИД РФ и Минюст доложили президенту РФ Владимиру Путину, что группировку можно исключить из списка запрещенных организаций. При этом МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Афганистан. В начале июня директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов сообщил, что Россия может поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)» исключат из списка террористических организаций.