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Талибы хотят посетить саммит БРИКС в Казани

Ведомости

Движение «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)» (организация признана террористической и запрещена в РФ) обратилось к Москве с просьбой принять участие в саммите БРИКС в Казани, пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо помощнику президента РФ Юрию Ушакову. Талибы намерены отправить на мероприятие и. о. вице-премьера страны, руководителя политического крыла «Талибана» Абдулу Гани Барадара.

«Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в том числе заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня вместе с другими участниками», – говорится в письме.

Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. В этом году в объединении председательствует Россия. По последним данным, о желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 государства.

С момента прихода к власти в 2021 г. представители «Талибана» регулярно принимают участие в российских международных мероприятиях. В частности, делегация талибов посетила ПМЭФ-2024 в июне.

В мае этого года МИД РФ и Минюст доложили президенту РФ Владимиру Путину, что группировку можно исключить из списка запрещенных организаций. При этом МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Афганистан. В начале июня директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов сообщил, что Россия может поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)» исключат из списка террористических организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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