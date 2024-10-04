Лавров заявил об участии Украины в обучении террористов в Сирии

Лавров напомнил, что террористическая группировка «Аль-Каида (организация признана террористической и запрещена в РФ) » была образована при вторжении в Афганистан и «бесславном двадцатилетнем пребывании там известной коалиции». Министр подчеркнул, что создание ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) стало прямым результатом агрессии против Ирака, а развязывание войны в Сирии привело к созданию тергруппировки «Джабхат ан-Нусру» (ныне «Хейят Тахрир аш-Шам»).