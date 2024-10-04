Лавров заявил об участии Украины в обучении террористов в Сирии
Украина и США занимаются обучением в Сирии террористов из группировки «Хейят Тахрир аш-Шам
«…на территории Сирии режим [президента Украины] Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из «Хейят Тахрир аш-Шам» новым технологиям производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью боевых действий против российских Вооруженных Сил в Сирийской арабской республике (САР)», – отмечено в статье.
Лавров напомнил, что террористическая группировка «Аль-Каида
«Западная коалиция и сейчас продолжает наносить удары по территории Сирии, фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах, когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, кстати, при прямом содействии того же Запада», – добавил министр.
17 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что группа из 250 инструкторов украинской армии прибыла в провинцию Идлиб на север Сирии, чтобы обучать боевиков из «Хайят Тахрир аш-Шама» производству и модернизации беспилотников. Ранее собеседник агентства в сирийской оппозиции сообщал, что Киев передал «Хайят Тахрир аш-Шаму» в обмен на отряд боевиков партию дронов.