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Лавров заявил об участии Украины в обучении террористов в Сирии

Ведомости

Украина и США занимаются обучением в Сирии террористов из группировки «Хейят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)». Об этом говорится в статье министра обороны России Сергея Лаврова «ООН: вновь быть центром для согласования действий наций», опубликованной на сайте МИД РФ.

«…на территории Сирии режим [президента Украины] Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из «Хейят Тахрир аш-Шам» новым технологиям производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью боевых действий против российских Вооруженных Сил в Сирийской арабской республике (САР)», – отмечено в статье.

Лавров напомнил, что террористическая группировка «Аль-Каида (организация признана террористической и запрещена в РФ)» была образована при вторжении в Афганистан и «бесславном двадцатилетнем пребывании там известной коалиции». Министр подчеркнул, что создание ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) стало прямым результатом агрессии против Ирака, а развязывание войны в Сирии привело к созданию тергруппировки «Джабхат ан-Нусру» (ныне «Хейят Тахрир аш-Шам»).

«Западная коалиция и сейчас продолжает наносить удары по территории Сирии, фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах, когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, кстати, при прямом содействии того же Запада», – добавил министр.

17 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что группа из 250 инструкторов украинской армии прибыла в провинцию Идлиб на север Сирии, чтобы обучать боевиков из «Хайят Тахрир аш-Шама» производству и модернизации беспилотников. Ранее собеседник агентства в сирийской оппозиции сообщал, что Киев передал «Хайят Тахрир аш-Шаму» в обмен на отряд боевиков партию дронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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