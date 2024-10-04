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Бортников: КГБ помог установить причастных к подготовке убийств офицеров ВС РФ

Ведомости

Комитет госбезопасности Белоруссии помог установить причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России. Об этом рассказал глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

«Совместно с КГБ <…> установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС», – заявил директор ФСБ (цитата по ТАСС).

В ходе своей речи на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ Бортников отметил, что и другие ведомства сотрудничают с ФСБ. КНБ Казахстана помог обнаружить и изъять около 4 т наркотических средств. А при сотрудничестве с СГБ Узбекистана была пресечена деятельность 10 боевиков ячейки международной террористической организации и обнаружено пятеро участников террористических организаций, занимавшихся вербовкой и сбором средств.

В ходе речи Бортников также назвал подрыв пейджеров в Ливане прямой угрозой безопасности СНГ. По его словам, подобные меры могут быть использованы не только для уничтожения инфраструктуры, но и точечных покушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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