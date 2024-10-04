Бортников: КГБ помог установить причастных к подготовке убийств офицеров ВС РФ

В ходе своей речи на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ Бортников отметил, что и другие ведомства сотрудничают с ФСБ. КНБ Казахстана помог обнаружить и изъять около 4 т наркотических средств. А при сотрудничестве с СГБ Узбекистана была пресечена деятельность 10 боевиков ячейки международной террористической организации и обнаружено пятеро участников террористических организаций, занимавшихся вербовкой и сбором средств.