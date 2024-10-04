Бортников: КГБ помог установить причастных к подготовке убийств офицеров ВС РФ
Комитет госбезопасности Белоруссии помог установить причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России. Об этом рассказал глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.
«Совместно с КГБ <…> установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС», – заявил директор ФСБ (цитата по ТАСС).
В ходе своей речи на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ Бортников отметил, что и другие ведомства сотрудничают с ФСБ. КНБ Казахстана помог обнаружить и изъять около 4 т наркотических средств. А при сотрудничестве с СГБ Узбекистана была пресечена деятельность 10 боевиков ячейки международной террористической организации и обнаружено пятеро участников террористических организаций, занимавшихся вербовкой и сбором средств.
В ходе речи Бортников также назвал подрыв пейджеров в Ливане прямой угрозой безопасности СНГ. По его словам, подобные меры могут быть использованы не только для уничтожения инфраструктуры, но и точечных покушений.