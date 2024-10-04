Бортников назвал подрыв пейджеров в Ливане прямой угрозой безопасности СНГ
Подрыв пейджеров в Ливане является «прямой угрозой безопасности стран СНГ», заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
«Результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению "закладок" могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент», – сказал он (цитата по ТАСС).
Взрывы пейджеров предполагаемых участников ливанской «Хезболлы» предшествовали ракетным атакам на Ливан со стороны Израиля и убийству главы ливанской группировки Хасана Насраллы. «Хезболла» обвинила в случившемся Израиль. Президент еврейского государства Ицхак Герцог при этом отверг причастность Тель-Авива.
Отрицание израильским президентом причастности к взрывам пейджеров выходит за рамки официального ответа правительства Израиля, которое «до сих пор вообще ничего не говорило», говорил корреспондент Sky News Алистер Банкалл. Для Тель-Авива, отмечает он, необычно хранить молчание после крупных атак на своих врагов и его причастность, как правило, «подразумевается по отсутствию комментариев».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Насраллы.