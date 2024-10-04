Бортников назвал подрыв пейджеров в Ливане прямой угрозой безопасности СНГ

«Результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению "закладок" могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент», – сказал он (цитата по ТАСС).