Кибервойна на Ближнем Востоке

В Ливане 17 и 18 сентября произошли масштабные кибератаки, направленные против шиитского движения «Хезболла». Сначала у военнослужащих и гражданских взрывались в руках пейджеры, а на следующий день – ноутбуки, рации и портативные средства связи. В общей сложности погибло 37 человек, пострадало по меньшей мере 3500, в том числе дети. Ливанские власти и «Хезболла» обвинили Израиль в организации атаки и заявили о планах обратиться с жалобой на еврейское государство в Совет Безопасности ООН.