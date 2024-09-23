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Кибервойна на Ближнем Востоке

Взрывы пейджеров в Ливане – это новая и весьма опасная форма гибридного противоборства
Елена Зиновьева , профессор МГИМО МИД России, д. п. н.

В Ливане 17 и 18 сентября произошли масштабные кибератаки, направленные против шиитского движения «Хезболла». Сначала у военнослужащих и гражданских взрывались в руках пейджеры, а на следующий день – ноутбуки, рации и портативные средства связи. В общей сложности погибло 37 человек, пострадало по меньшей мере 3500, в том числе дети. Ливанские власти и «Хезболла» обвинили Израиль в организации атаки и заявили о планах обратиться с жалобой на еврейское государство в Совет Безопасности ООН.

Массовая детонация средств связи в Ливане ознаменовала начало очередного витка противостояния на Ближнем Востоке, который уже перешел в открытую фазу. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла классифицирует произошедшее как акт массового убийства, ведь Израиль взорвал гражданские устройства связи. Как считает Насралла, эту атаку можно считать фактическим объявлением войны, а еврейское государство перешло «все красные линии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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