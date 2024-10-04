Вербовка исполнителей теракта в «Крокусе» прицельно велась в таджикской диаспоре

Вербовка исполнителей теракта в «Крокусе» прицельно велась в таджикской диаспореСами вербовщики находились на территории Афганистана
Вербовщики исполнителей теракта в «Крокус сити холле» состояли в запрещенной в РФ террористической группировке «Вилаят Хорасан», входящей в состав «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Вербовка исполнителей теракта в «Крокусе» при этом целенаправленно осуществлялась в таджикской диаспоре, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
«Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами "Вилаята Хорасан" и целенаправленно работали по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане», – сказал он (цитата по ТАСС).
3 октября ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщил, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» были боевиками «Вилаят Хорасан». Им вменяется участие в деятельности запрещенной террористической группировки, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов и изготовление взрывного устройства.
Теракт произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». После этого начался пожар, который охватил площадь около 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.
Несмотря на то что ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ,