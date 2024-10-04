Вербовка исполнителей теракта в «Крокусе» прицельно велась в таджикской диаспоре

Несмотря на то что ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) , в Афганистане, российские власти говорили о возможной причастности к атаке Украины. В июне ФСБ установила, что в организации теракта участвовала военная разведка Украины. Тогда Бортников говорил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, которые вербуются для совершения резонансных преступлений в России.