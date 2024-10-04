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Вербовка исполнителей теракта в «Крокусе» прицельно велась в таджикской диаспоре

Сами вербовщики находились на территории Афганистана
Ведомости

Вербовщики исполнителей теракта в «Крокус сити холле» состояли в запрещенной в РФ террористической группировке «Вилаят Хорасан», входящей в состав «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Вербовка исполнителей теракта в «Крокусе» при этом целенаправленно осуществлялась в таджикской диаспоре, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

«Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами "Вилаята Хорасан" и целенаправленно работали по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане», – сказал он (цитата по ТАСС).

3 октября ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщил, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» были боевиками «Вилаят Хорасан». Им вменяется участие в деятельности запрещенной террористической группировки, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов и изготовление взрывного устройства. 

Теракт произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». После этого начался пожар, который охватил площадь около 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.

Несмотря на то что ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), в Афганистане, российские власти говорили о возможной причастности к атаке Украины. В июне ФСБ установила, что в организации теракта участвовала военная разведка Украины. Тогда Бортников говорил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, которые вербуются для совершения резонансных преступлений в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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