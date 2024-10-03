Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» состояли в «Вилаят Хорасан»
Четверо фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» были боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Вилаят Хорасан», входящей в состав «Исламского государства» (ИГ,
Против боевиков возбуждено уголовное дело по факту их участия в деятельности запрещенной террористической группировки, а также незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и изготовления взрывного устройства.
Кроме того, троим фигурантам дела предъявили обвинения в подготовке еще одного теракта. Они планировали совершить его при помощи самодельной бомбы. Им также вменяется незаконное изготовление взрывного устройства.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали.
Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана. В июне директор ФСБ Александр Бортников сообщил о причастности к произошедшему военной разведки Украины.