Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» состояли в «Вилаят Хорасан»

Четверо фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» были боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Вилаят Хорасан», входящей в состав «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.