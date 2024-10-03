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Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» состояли в «Вилаят Хорасан»

Ведомости

Четверо фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» были боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Вилаят Хорасан», входящей в состав «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Против боевиков возбуждено уголовное дело по факту их участия в деятельности запрещенной террористической группировки, а также незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и изготовления взрывного устройства.

Кроме того, троим фигурантам дела предъявили обвинения в подготовке еще одного теракта. Они планировали совершить его при помощи самодельной бомбы. Им также вменяется незаконное изготовление взрывного устройства.

Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали.

Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана. В июне директор ФСБ Александр Бортников сообщил о причастности к произошедшему военной разведки Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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