«РИА Новости» сообщило об «изобличающих показаниях» в деле о теракте в «Крокусе»
Фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» дали изобличающие показания против обвиняемых. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, с учетом тяжести обвинения, могут координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания», – говорится в документах.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали.
Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана. В июне директор ФСБ Александр Бортников сообщил о причастности к произошедшему военной разведки Украины.
Изначально четырем предполагаемым исполнителям предъявили обвинение по ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы). Но сейчас им также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения для осуществления теракта и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.