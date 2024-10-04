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WP: Обама присоединится к кампании Харрис на следующей неделе

Ведомости

Бывший президент США Барак Обама присоединится к избирательной кампании вице-президента США, кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис на следующей неделе. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя предвыборной кампании.

По информации собеседника, Обама выступит в поддержку Харрис на митинге в Питтсбурге 10 октября. Он будет агитировать за нее вплоть до президентских выборов в ноябре.

Старший советник экс-президента Эрик Шульц заявил, что Обмана сделает «все возможное» для победы Харрис. Как отмечает WP, он является самым популярным демократом в стране и по-прежнему обладает значительным влиянием в партии.

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о завершении своей предвыборной кампании и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Спустя несколько дней агентство Reuters опубликовало видео, в котором Харрис общается с Обамой и его женой Мишель по телефону. В телефонном разговоре они поддержали кандидатуру вице-президента на пост главы государства.

В августе Барак и Мишель Обама выступили на национальном съезде демократической партии в Чикаго, где также поддержали Харрис, отметив, что не хотят «еще четыре года шумихи, неразберихи и хаоса».

Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. Главным соперником Харрис от республиканцев на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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