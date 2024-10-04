WP: Обама присоединится к кампании Харрис на следующей неделе

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о завершении своей предвыборной кампании и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Спустя несколько дней агентство Reuters опубликовало видео, в котором Харрис общается с Обамой и его женой Мишель по телефону. В телефонном разговоре они поддержали кандидатуру вице-президента на пост главы государства.