WP: Обама присоединится к кампании Харрис на следующей неделе
Бывший президент США Барак Обама присоединится к избирательной кампании вице-президента США, кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис на следующей неделе. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя предвыборной кампании.
По информации собеседника, Обама выступит в поддержку Харрис на митинге в Питтсбурге 10 октября. Он будет агитировать за нее вплоть до президентских выборов в ноябре.
Старший советник экс-президента Эрик Шульц заявил, что Обмана сделает «все возможное» для победы Харрис. Как отмечает WP, он является самым популярным демократом в стране и по-прежнему обладает значительным влиянием в партии.
21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о завершении своей предвыборной кампании и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Спустя несколько дней агентство Reuters опубликовало видео, в котором Харрис общается с Обамой и его женой Мишель по телефону. В телефонном разговоре они поддержали кандидатуру вице-президента на пост главы государства.
В августе Барак и Мишель Обама выступили на национальном съезде демократической партии в Чикаго, где также поддержали Харрис, отметив, что не хотят «еще четыре года шумихи, неразберихи и хаоса».
Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. Главным соперником Харрис от республиканцев на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.