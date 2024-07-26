Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США

«Харрис может наделать много ошибок. У нее нет примеров успешных компаний, когда она была самостоятельным политиком», – отметил эксперт. Основная цель Обамы будет в том, чтобы помогать Харрис нивелировать все ее ошибки в течение кампании, а также он поможет собрать большее число голосов среди этнических меньшинств, где он обладает большой популярностью, резюмировал эксперт.