Штаб Трампа отказался от дебатов с Харрис до ее официального выдвижения
Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа заявил, что не согласится на дебаты с вице-президентом Камалой Харрис «до тех пор, пока демократы официально не определятся со своим кандидатом». Об этом сообщает The Hill.
«Учитывая продолжающийся политический хаос вокруг жулика Джо Байдена и Демократической партии, детали дебатов на всеобщих выборах не могут быть окончательно согласованы до тех пор, пока демократы официально не определятся со своим кандидатом», – говорится в заявлении директора по коммуникациям Трампа Стивена Чунга.
Чунг заявил, что «многие члены Демократической партии считают, что Камала Харрис – марксистская мошенница, которая не сможет победить президента Трампа, и они все еще ждут кого-то «получше». The Hill отмечает, что Чунг таким образом намекает на отсутствие поддержки со стороны бывшего президента Барака Обамы, хотя ожидается, что Обама вскоре публично поддержит Харрис.
«Поэтому было бы неуместно назначать встречу с Харрис, потому что демократы вполне могут передумать», – сказал Чунг.
21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Позже Трамп заявил, что намерен участвовать в дебатах с Харрис. Харрис также заявила о готовности к дебатам с Трампом.
Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News, хотя в последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дискуссию освещал более консервативный Fox News. Но во время телефонной пресс-конференции 24 июля Трамп сказал, что будет вести дебаты с Харрис независимо от того, будет ли это ABC или другой канал, и сказал, что он «готов провести больше чем одни дебаты на самом деле».