Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом
Вице-президент США Камала Харрис готова провести дебаты с кандидатом на пост главы государства от республиканской партии Дональдом Трампом. Видеозапись ее заявления журналистам опубликовало агентство Associated Press.
«Многие из вас спрашивали меня о дебатах, и я скажу вам, что я готова», - сказала Харрис.
Она также добавила, что избиратели заслуживают услышать эту дискуссию.
21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии. Позже Трамп заявил, что намерен участвовать в дебатах с Харрис.
Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News, хотя в последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дискуссию освещал более консервативный Fox News. Но во время телефонной пресс-конференции 24 июля Трамп сказал, что будет вести дебаты с Харрис независимо от того, будет ли это ABC или другой канал, и сказал, что он «готов провести больше, чем одни дебаты на самом деле».