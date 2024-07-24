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Дональд Трамп заявил о готовности к дебатам с Камалой Харрис

Они запланированы на 10 сентября
Дарья Снегова
AP / Evan Vucci

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Об этом он сообщил на пресс-конференции, пишет Politico.

Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News, хотя в последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дебаты проводил более консервативный телеканал Fox News. Но во время телефонной пресс-конференции 24 июля Трамп заявил, что будет вести дебаты с Харрис, независимо от того, будет ли это ABC или другой канал, и сказал, что он «готов провести больше, чем одни дебаты на самом деле».

«Я думаю, если вы выдвигаетесь от демократов или от республиканцев, вы просто обязаны провести дебаты», – сказал Трамп.

Politico обращает внимание, что конференц-колл Трампа был посвящен иммиграции – вопросу, который бывший президент планирует сделать центральным элементом своего противостояния Харрис. Звонок состоялся в то время, когда Харрис проводила свой первый предвыборный митинг недалеко от Милуоки, где на прошлой неделе проходил Республиканский национальный съезд.

Национальный опрос Reuters и исследовательской компании Ipsos 22 и 23 июля показал, что Харрис опережает бывшего американского лидера на 2%. Неделей ранее опрос Reuters и Ipsos показал, что Байден отставал от Трампа на 2% перед тем, как завершил свою избирательную кампанию.

21 июля Байден заявил о завершении своей президентской кампании и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре.

Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что Байден вышел из гонки, «но не добавил, куда именно». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что до выборов президента США остается еще четыре месяца, за этот период «многое может поменяться». Он подчеркнул, что в приоритете для России является «достижение целей СВО, а не результаты выборов в США». 22 июля Песков напомнил, что некоторые заявления Харрис изобиловали достаточно недружественной по отношению к России риторикой.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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