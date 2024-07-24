Дональд Трамп заявил о готовности к дебатам с Камалой Харрис

Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News, хотя в последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дебаты проводил более консервативный телеканал Fox News. Но во время телефонной пресс-конференции 24 июля Трамп заявил, что будет вести дебаты с Харрис, независимо от того, будет ли это ABC или другой канал, и сказал, что он «готов провести больше, чем одни дебаты на самом деле».