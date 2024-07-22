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Песков напомнил о недружественной к России риторике Харрис

Ведомости

Некоторые заявления потенциального кандидата в президенты США от демократической партии, вице-президента Камалы Харрис изобиловали достаточно недружественной по отношению к России риторикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс, или со знаком минус мы не фиксировали до сих пор», – добавил Песков.

21 июля президент США Джо Байден завершил свою кампанию по переизбранию и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Харрис сказала, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Она поблагодарила Байдена за его «выдающееся лидерство» и за то, что он совершил «самоотверженный и патриотический поступок», уйдя в отставку. Она сказала, что за 107 дней, оставшихся до выборов, сделает все возможное, чтобы объединить демократическую партию и нацию для победы над Трампом.

В федеральную избирательную комиссию США уже поступило уведомление о выдвижении Харрис кандидатом в президенты страны. В документе также говорится, что она больше не претендует на пост вице-президента на выборах 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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