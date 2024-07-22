Песков напомнил о недружественной к России риторике Харрис
Некоторые заявления потенциального кандидата в президенты США от демократической партии, вице-президента Камалы Харрис изобиловали достаточно недружественной по отношению к России риторикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс, или со знаком минус мы не фиксировали до сих пор», – добавил Песков.
21 июля президент США Джо Байден завершил свою кампанию по переизбранию и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Харрис сказала, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Она поблагодарила Байдена за его «выдающееся лидерство» и за то, что он совершил «самоотверженный и патриотический поступок», уйдя в отставку. Она сказала, что за 107 дней, оставшихся до выборов, сделает все возможное, чтобы объединить демократическую партию и нацию для победы над Трампом.
В федеральную избирательную комиссию США уже поступило уведомление о выдвижении Харрис кандидатом в президенты страны. В документе также говорится, что она больше не претендует на пост вице-президента на выборах 2024 г.