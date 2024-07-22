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Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом в президенты США

Ведомости

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. 

«Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и победить в этой номинации», – подчеркнула она (цитата по CNN).

Она пообещала приложить все силы для победы демократов над экс-президентом США, кандидатом на пост главы страны от республиканцев Дональдом Трампом. Решение Байдена выйти из гонки она назвала «бескорыстным и патриотическим поступком» ради США и американского народа.

В федеральную избирательную комиссию США уже поступило уведомление о выдвижении Харрис кандидатом в президенты страны. В документе также говорится, что она больше не претендует на пост вице-президента на выборах 2024 г. 

После провала на дебатах с Трампом в конце июня Байден столкнулся с давлением демократов, которые настаивали, чтобы он отказался от участия в выборах президента США 2024 г. 21 июля Байден сообщил о выходе из президентской гонке, пообещав рассказать о своем решении подробнее позже на этой неделе. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока.

Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его «худшим президентом» в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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