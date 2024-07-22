Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом в президенты США
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демократической партии.
«Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и победить в этой номинации», – подчеркнула она (цитата по CNN).
Она пообещала приложить все силы для победы демократов над экс-президентом США, кандидатом на пост главы страны от республиканцев Дональдом Трампом. Решение Байдена выйти из гонки она назвала «бескорыстным и патриотическим поступком» ради США и американского народа.
В федеральную избирательную комиссию США уже поступило уведомление о выдвижении Харрис кандидатом в президенты страны. В документе также говорится, что она больше не претендует на пост вице-президента на выборах 2024 г.
После провала на дебатах с Трампом в конце июня Байден столкнулся с давлением демократов, которые настаивали, чтобы он отказался от участия в выборах президента США 2024 г. 21 июля Байден сообщил о выходе из президентской гонке, пообещав рассказать о своем решении подробнее позже на этой неделе. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока.
Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его «худшим президентом» в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.