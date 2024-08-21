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Барак и Мишель Обама поддержали Харрис на национальном съезде демпартии

Ведомости

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель поддержали вице-президента Камалу Харрис – кандидата от демократической партии – на предстоящих выборах главы государства. Их выступления состоялись на национальном съезде демократической партии в Чикаго, передает Reuters.

«Нам не нужны еще четыре года шумихи, неразберихи и хаоса. Мы уже видели этот фильм раньше, и все мы знаем, что продолжение обычно еще хуже», – сказал Обама о кандидате от республиканцев Дональде Трампе.

«Америка готова к лучшей истории. Мы готовы к президенту Камале Харрис», – заявил Обама.

Его супруга Мишель также предупредила собравшихся, что Трамп якобы попытается исказить правду о Харрис точно так же, как он сделал «все, что в его силах, чтобы попытаться заставить людей бояться» четы Обама.

Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. Харрис стала кандидатом от демократов 6 августа, получив большинство голосов в ходе виртуального поименного голосования. На съезде в Чикаго делегаты демократической партии формально утвердили ее выдвижение.

11 августа бывший спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил в эфире радиостанции WABC, что Барак Обама якобы тайно управляет избирательным штабом Харрис. Он аргументировал это наличием некоторых из ключевых людей экс-президента, например, его советник в Белом доме Дэвид Плуфф сейчас является старшим помощником избирательного штаба Харрис.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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