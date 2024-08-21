Барак и Мишель Обама поддержали Харрис на национальном съезде демпартии
Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель поддержали вице-президента Камалу Харрис – кандидата от демократической партии – на предстоящих выборах главы государства. Их выступления состоялись на национальном съезде демократической партии в Чикаго, передает Reuters.
«Нам не нужны еще четыре года шумихи, неразберихи и хаоса. Мы уже видели этот фильм раньше, и все мы знаем, что продолжение обычно еще хуже», – сказал Обама о кандидате от республиканцев Дональде Трампе.
«Америка готова к лучшей истории. Мы готовы к президенту Камале Харрис», – заявил Обама.
Его супруга Мишель также предупредила собравшихся, что Трамп якобы попытается исказить правду о Харрис точно так же, как он сделал «все, что в его силах, чтобы попытаться заставить людей бояться» четы Обама.
Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. Харрис стала кандидатом от демократов 6 августа, получив большинство голосов в ходе виртуального поименного голосования. На съезде в Чикаго делегаты демократической партии формально утвердили ее выдвижение.
11 августа бывший спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил в эфире радиостанции WABC, что Барак Обама якобы тайно управляет избирательным штабом Харрис. Он аргументировал это наличием некоторых из ключевых людей экс-президента, например, его советник в Белом доме Дэвид Плуфф сейчас является старшим помощником избирательного штаба Харрис.