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Маккарти: Обама тайно управляет избирательным штабом Харрис

Ведомости

Бывший президент США Барак Обама тайно управляет избирательным штабом вице-президента Камалы Харрис – кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах, утверждает бывший спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти.

«Если вы следите за [избирательной] кампанией сейчас, некоторые из [ключевых людей Обамы, такие как] Дэвид Плуфф и другие, они теперь работают в ее избирательном штабе,» – сказал Маккарти в эфире радиостанции WABC (цитата по The New York Post).

«Чета Обама переключилась с управления Белым домом на то, чтобы управлять этой избирательной кампанией», – считает бывший спикер.

Как отмечает NYP, бывшие ключевые чиновники и советники администрации Обамы играют важные роли в избирательной кампании Харрис и занимают высокие должности в ее штабе. В частности, бывший генпрокурор США при Обаме Эрик Холдер помог Харрис подобрать кандидата в вице-президенты.

Плуфф же был менеджером избирательной кампании Обамы в 2008 г., а затем – одним из ключевых советников в Белом доме. Сейчас он старший помощник избирательного штаба Харрис. Кроме того, Харрис наняла на должность старшего советника по стратегическим коммуникациям в своем штабе Стефани Каттер, которая ранее была заместителем менеджера избирательной кампании Обамы во время его переизбрания в 2012 г.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент страны Дональд Трамп. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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