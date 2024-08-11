Маккарти: Обама тайно управляет избирательным штабом Харрис
Бывший президент США Барак Обама тайно управляет избирательным штабом вице-президента Камалы Харрис – кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах, утверждает бывший спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти.
«Если вы следите за [избирательной] кампанией сейчас, некоторые из [ключевых людей Обамы, такие как] Дэвид Плуфф и другие, они теперь работают в ее избирательном штабе,» – сказал Маккарти в эфире радиостанции WABC (цитата по The New York Post).
«Чета Обама переключилась с управления Белым домом на то, чтобы управлять этой избирательной кампанией», – считает бывший спикер.
Как отмечает NYP, бывшие ключевые чиновники и советники администрации Обамы играют важные роли в избирательной кампании Харрис и занимают высокие должности в ее штабе. В частности, бывший генпрокурор США при Обаме Эрик Холдер помог Харрис подобрать кандидата в вице-президенты.
Плуфф же был менеджером избирательной кампании Обамы в 2008 г., а затем – одним из ключевых советников в Белом доме. Сейчас он старший помощник избирательного штаба Харрис. Кроме того, Харрис наняла на должность старшего советника по стратегическим коммуникациям в своем штабе Стефани Каттер, которая ранее была заместителем менеджера избирательной кампании Обамы во время его переизбрания в 2012 г.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент страны Дональд Трамп.