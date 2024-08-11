Маккарти: Обама тайно управляет избирательным штабом Харрис

Плуфф же был менеджером избирательной кампании Обамы в 2008 г., а затем – одним из ключевых советников в Белом доме. Сейчас он старший помощник избирательного штаба Харрис. Кроме того, Харрис наняла на должность старшего советника по стратегическим коммуникациям в своем штабе Стефани Каттер, которая ранее была заместителем менеджера избирательной кампании Обамы во время его переизбрания в 2012 г.