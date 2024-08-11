Трамп обвинил Харрис в копировании его предвыборной идеи
Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на пост главы государства, скопировала идею экс-президента Дональда Трампа об отмене налога на чаевые для работников сферы услуг. Об этом Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social.
«Камала Харрис, чей «медовый месяц» подходит к концу и которая начинает проигрывать в опросах, просто скопировала мою политику отказа от налогов на чаевые. Разница в том, что она этого не сделает, она просто хочет этого в политических целях! Это была идея Трампа – у нее нет идей, она может только украсть у меня», – написал политик.
Харрис, как отметил экс-президента США, предложила «крупнейшее повышение налогов в истории», но «этого не произойдет». По словам Трампа, «все ждут», какую еще идею у него скопирует вице-президент.
С предложением отменить налоги на чаевые Трамп выступил в июне на митинге в Лас-Вегасе, напоминает Reuters. Харрис сделала аналогичный шаг 10 августа на митинге в Неваде, заявив своим сторонникам, что поддерживает отмену налогов на чаевые. Невада, как один колеблющихся штатов, может сыграть решающую роль на президентских выборах в ноябре, пишет Reuters. Кандидат в президенты также пообещала работать над снижением потребительских цен, бороться с крупными корпорациями, которые занимаются «незаконным взвинчиванием цен» и добиться снижения цен на лекарства.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов партии.