Трамп обвинил Харрис в копировании его предвыборной идеи

«Камала Харрис, чей «медовый месяц» подходит к концу и которая начинает проигрывать в опросах, просто скопировала мою политику отказа от налогов на чаевые. Разница в том, что она этого не сделает, она просто хочет этого в политических целях! Это была идея Трампа – у нее нет идей, она может только украсть у меня», – написал политик.