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Трамп обвинил Харрис в копировании его предвыборной идеи

Ведомости

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на пост главы государства, скопировала идею экс-президента Дональда Трампа об отмене налога на чаевые для работников сферы услуг. Об этом Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social.

«Камала Харрис, чей «медовый месяц» подходит к концу и которая начинает проигрывать в опросах, просто скопировала мою политику отказа от налогов на чаевые. Разница в том, что она этого не сделает, она просто хочет этого в политических целях! Это была идея Трампа – у нее нет идей, она может только украсть у меня», – написал политик.

Харрис, как отметил экс-президента США, предложила «крупнейшее повышение налогов в истории», но «этого не произойдет». По словам Трампа, «все ждут», какую еще идею у него скопирует вице-президент.

С предложением отменить налоги на чаевые Трамп выступил в июне на митинге в Лас-Вегасе, напоминает Reuters. Харрис сделала аналогичный шаг 10 августа на митинге в Неваде, заявив своим сторонникам, что поддерживает отмену налогов на чаевые. Невада, как один колеблющихся штатов, может сыграть решающую роль на президентских выборах в ноябре, пишет Reuters. Кандидат в президенты также пообещала работать над снижением потребительских цен, бороться с крупными корпорациями, которые занимаются «незаконным взвинчиванием цен» и добиться снижения цен на лекарства.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов партии. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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