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Харрис опережает Трампа на 4 процентных пункта в трех ключевых штатах

Ведомости

Вице-президент США, претендующая на пост главы государства, Камала Харрис опережает бывшего американского лидера, кандидата-республиканца Дональда Трампа в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно опросу, проведенному газетой и Siena College с 5 по 9 августа, Харрис опережает Трампа на 4% в каждом штате. Вице-президента США поддержали 50% избирателей против 46% у бывшего американского президента.

Результаты показывают, что избиратели отдают предпочтение Трампу, когда речь заходит о центральных вопросах президентской гонки – экономика и иммиграция. При этом доля избирателей, которые доверили бы Харрис решение экономических вопросов, оказалась выше, чем значение, полученное в мае действующим президентом США Джо Байденом, вышедшим из предвыборной гонки.

Трамп согласился 4 сентября принять участие в дебатах на Fox News. При этом политик отказался идти на дебаты на другой площадке 10 сентября. Предвыборный штаб Харрис отказался от предложения Трампа. Директор по коммуникациям штаба вице-президента США Майкл Тайлер заявил, что экс-президенту «нужно перестать играть в игры и явиться на дебаты, которые он уже обязался провести 10 сентября».

8 августа Трамп согласился на проведение трех раундов президентских дебатов с Харрис в сентябре.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов партии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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