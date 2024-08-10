Харрис опережает Трампа на 4 процентных пункта в трех ключевых штатах
Вице-президент США, претендующая на пост главы государства, Камала Харрис опережает бывшего американского лидера, кандидата-республиканца Дональда Трампа в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Об этом сообщила газета The New York Times.
Согласно опросу, проведенному газетой и Siena College с 5 по 9 августа, Харрис опережает Трампа на 4% в каждом штате. Вице-президента США поддержали 50% избирателей против 46% у бывшего американского президента.
Результаты показывают, что избиратели отдают предпочтение Трампу, когда речь заходит о центральных вопросах президентской гонки – экономика и иммиграция. При этом доля избирателей, которые доверили бы Харрис решение экономических вопросов, оказалась выше, чем значение, полученное в мае действующим президентом США Джо Байденом, вышедшим из предвыборной гонки.
Трамп согласился 4 сентября принять участие в дебатах на Fox News. При этом политик отказался идти на дебаты на другой площадке 10 сентября. Предвыборный штаб Харрис отказался от предложения Трампа. Директор по коммуникациям штаба вице-президента США Майкл Тайлер заявил, что экс-президенту «нужно перестать играть в игры и явиться на дебаты, которые он уже обязался провести 10 сентября».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов партии.