Харрис опережает Трампа на 4 процентных пункта в трех ключевых штатах

Трамп согласился 4 сентября принять участие в дебатах на Fox News. При этом политик отказался идти на дебаты на другой площадке 10 сентября. Предвыборный штаб Харрис отказался от предложения Трампа. Директор по коммуникациям штаба вице-президента США Майкл Тайлер заявил, что экс-президенту «нужно перестать играть в игры и явиться на дебаты, которые он уже обязался провести 10 сентября».