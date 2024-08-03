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Трамп согласился принять участие в дебатах с Харрис на Fox News 4 сентября

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что согласен 4 сентября принять участие в дебатах, организованных телеканалом Fox News, пишет CNN. При этом политик отказался идти на дебаты на другой площадке 10 сентября.

Дебаты пройдут в Пенсильвании со зрителями, а модераторами встречи станут ведущие Fox News Брет Байер и Марта Маккаллум. Неясно, приняла приглашение от Fox News вице-президент Камала Харрис, которая, как ожидается, станет кандидатом на пост президента от Демократический партии. 

«Я договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис в среду 4 сентября. Ранее дебаты были запланированы против Джо Байдена на ABC, но были прекращены, поскольку Байден больше не будет участвовать [в выборах]», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

В своей публикации экс-президент пожаловался на перестановки перед выборами, пишет также Reuters. Он заявил, что потратил на борьбу с Байденом «сотни миллионов долларов», но после успешных для Трампа дебатов его соперники «бросили на ринг нового кандидата».

Представители кампании Харрис не прокомментировали Reuters заявление Трампа, пресс-секретарь Fox News также не ответила на вопросы агентства.

Советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер заявил ранее Fox News, что Трамп проведет дебаты с «окончательным кандидатом» от демократов. Харрис также заявляла о готовности провести дебаты с Трампом. Выборы президента США состоятся 5 ноября. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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