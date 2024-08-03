Трамп согласился принять участие в дебатах с Харрис на Fox News 4 сентября
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что согласен 4 сентября принять участие в дебатах, организованных телеканалом Fox News, пишет CNN. При этом политик отказался идти на дебаты на другой площадке 10 сентября.
Дебаты пройдут в Пенсильвании со зрителями, а модераторами встречи станут ведущие Fox News Брет Байер и Марта Маккаллум. Неясно, приняла приглашение от Fox News вице-президент Камала Харрис, которая, как ожидается, станет кандидатом на пост президента от Демократический партии.
«Я договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис в среду 4 сентября. Ранее дебаты были запланированы против Джо Байдена на ABC, но были прекращены, поскольку Байден больше не будет участвовать [в выборах]», – написал Трамп в соцсети Truth Social.
В своей публикации экс-президент пожаловался на перестановки перед выборами, пишет также Reuters. Он заявил, что потратил на борьбу с Байденом «сотни миллионов долларов», но после успешных для Трампа дебатов его соперники «бросили на ринг нового кандидата».
Представители кампании Харрис не прокомментировали Reuters заявление Трампа, пресс-секретарь Fox News также не ответила на вопросы агентства.
Советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер заявил ранее Fox News, что Трамп проведет дебаты с «окончательным кандидатом» от демократов. Харрис также заявляла о готовности провести дебаты с Трампом. Выборы президента США состоятся 5 ноября.