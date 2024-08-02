Харрис набрала достаточно голосов делегатов для выдвижения от Демпартии

Как отмечает агентство, онлайн-голосование продолжится до 5 августа, однако уже сейчас Харрис пересекла необходимый порог. Харрис еще не выбрала второе лицо – кандидата в вице-президенты, который займет ее должность в случае победы на президентских выборах. Ожидается, что она проведет собеседование с кандидатами в выходные.