Харрис набрала достаточно голосов делегатов для выдвижения от Демпартии
Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов, чтобы официально стать кандидатом на пост президента от Демократический партии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на председателя национального комитета Демпартии Джейми Харрисона.
Как отмечает агентство, онлайн-голосование продолжится до 5 августа, однако уже сейчас Харрис пересекла необходимый порог. Харрис еще не выбрала второе лицо – кандидата в вице-президенты, который займет ее должность в случае победы на президентских выборах. Ожидается, что она проведет собеседование с кандидатами в выходные.
По информации AP, ни один другой кандидат от демократов не бросил вызов Харрис на выдвижение и она была единственным выбором для делегатов в соответствии с партийными правилами, которые требовали поддержки не менее 300 делегатов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Основными соперниками, как ожидается, станут Харрис и экс-президент страны Дональд Трамп.