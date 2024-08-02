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Харрис набрала достаточно голосов делегатов для выдвижения от Демпартии

Ведомости

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов, чтобы официально стать кандидатом на пост президента от Демократический партии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на председателя национального комитета Демпартии Джейми Харрисона.

Как отмечает агентство, онлайн-голосование продолжится до 5 августа, однако уже сейчас Харрис пересекла необходимый порог. Харрис еще не выбрала второе лицо – кандидата в вице-президенты, который займет ее должность в случае победы на президентских выборах. Ожидается, что она проведет собеседование с кандидатами в выходные.

По информации AP, ни один другой кандидат от демократов не бросил вызов Харрис на выдвижение и она была единственным выбором для делегатов в соответствии с партийными правилами, которые требовали поддержки не менее 300 делегатов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Основными соперниками, как ожидается, станут Харрис и экс-президент страны Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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