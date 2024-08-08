Трамп заявил о желании провести три раунда дебатов с Харрис
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп согласен на проведение трех раундов президентских дебатов с кандидатом от демократической партии, вице-президентом Камалой Харрис в сентябре. Он заявил об этом на пресс-конференции в своем поместье во Флориде, передает Reuters.
«Мы договорились с Fox о дате проведения 4 сентября, мы договорились с NBC <...> на 10 сентября, и мы договорились с ABC на 25 сентября», – сказал Трамп и добавил, что надеется на согласие Харрис.
3 августа CNN сообщил, что Трамп согласен 4 сентября принять участие в дебатах на Fox News. При этом политик отказался идти на дебаты на другой площадке 10 сентября. Предвыборный штаб Харрис отказался от предложения Трампа провести дебаты 4 сентября: директор по коммуникациям штаба вице-президента США Майкл Тайлер заявил, что Трампу «нужно перестать играть в игры и явиться на дебаты, которые он уже обязался провести 10 сентября».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов партии.