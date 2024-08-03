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Харрис отказалась от дебатов с Трампом 4 сентября на Fox News

Ведомости

Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис отказался от предложения бывшего американского лидера Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на телеканале Fox News. Об этом сообщила журналистка NBC News Ямиче Алсиндор со ссылкой на директора по коммуникациям штаба вице-президента США Майкла Тайлера.

«Дональд Трамп испуганно бежит, пытаясь отказаться от дебатов, на которые он уже согласился, и бежит прямо на Fox News, чтобы он выручил его. Ему нужно перестать играть в игры и явиться на дебаты, которые он уже обязался провести 10 сентября», – уточнил Тайлер.

Он добавил, что Харрис будет там, чтобы воспользоваться возможностью выступить перед общенациональной аудиторией в прайм-тайм. Предвыборный штаб вице-президента США будет рад обсудить дальнейшие дебаты после тех, на которые обе стороны уже согласились. Трамп «в любое время, в любом месте» не должен иметь никаких проблем с этим, если только не боится появиться на дебатах 10 сентября, заключил Тайлер.

3 августа CNN сообщил, что Трамп согласен 4 сентября принять участие в дебатах, организованных Fox News. При этом политик отказался идти на дебаты на другой площадке 10 сентября.

В своей публикации экс-президент пожаловался на перестановки перед выборами, пишет Reuters. Он заявил, что потратил на борьбу с Байденом «сотни миллионов долларов», но после успешных для Трампа дебатов его соперники «бросили на ринг нового кандидата».

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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