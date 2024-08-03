Харрис отказалась от дебатов с Трампом 4 сентября на Fox News

Он добавил, что Харрис будет там, чтобы воспользоваться возможностью выступить перед общенациональной аудиторией в прайм-тайм. Предвыборный штаб вице-президента США будет рад обсудить дальнейшие дебаты после тех, на которые обе стороны уже согласились. Трамп «в любое время, в любом месте» не должен иметь никаких проблем с этим, если только не боится появиться на дебатах 10 сентября, заключил Тайлер.