Харрис отказалась от дебатов с Трампом 4 сентября на Fox News
Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис отказался от предложения бывшего американского лидера Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на телеканале Fox News. Об этом сообщила журналистка NBC News Ямиче Алсиндор со ссылкой на директора по коммуникациям штаба вице-президента США Майкла Тайлера.
«Дональд Трамп испуганно бежит, пытаясь отказаться от дебатов, на которые он уже согласился, и бежит прямо на Fox News, чтобы он выручил его. Ему нужно перестать играть в игры и явиться на дебаты, которые он уже обязался провести 10 сентября», – уточнил Тайлер.
Он добавил, что Харрис будет там, чтобы воспользоваться возможностью выступить перед общенациональной аудиторией в прайм-тайм. Предвыборный штаб вице-президента США будет рад обсудить дальнейшие дебаты после тех, на которые обе стороны уже согласились. Трамп «в любое время, в любом месте» не должен иметь никаких проблем с этим, если только не боится появиться на дебатах 10 сентября, заключил Тайлер.
3 августа CNN сообщил, что Трамп согласен 4 сентября принять участие в дебатах, организованных Fox News. При этом политик отказался идти на дебаты на другой площадке 10 сентября.
В своей публикации экс-президент пожаловался на перестановки перед выборами, пишет Reuters. Он заявил, что потратил на борьбу с Байденом «сотни миллионов долларов», но после успешных для Трампа дебатов его соперники «бросили на ринг нового кандидата».
Выборы президента США состоятся 5 ноября.