Путин обсудил с Совбезом формирование системы международных расчетов
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором участники обсудили меры по формированию системы международных расчетов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Открывая совещание, Путин подчеркнул, что формирование системы международных расчетов – один из серьезных вызовов.
«В целом работа идет, идет нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны», – отметил глава государства.
20 сентября Путин обновил состав Совбеза. В его состав включили первого зампреда правительства Дениса Мантурова, главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Веронику Скворцову, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и помощника президента Алексея Дюмина. Из состава совета был исключен Владимир Якушев, который был избран первым вице-спикером Совета Федерации.