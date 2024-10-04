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Путин обсудил с Совбезом формирование системы международных расчетов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором участники обсудили меры по формированию системы международных расчетов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Открывая совещание, Путин подчеркнул, что формирование системы международных расчетов – один из серьезных вызовов.

«В целом работа идет, идет нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны», – отметил глава государства.

20 сентября Путин обновил состав Совбеза. В его состав включили первого зампреда правительства Дениса Мантурова, главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Веронику Скворцову, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и помощника президента Алексея Дюмина. Из состава совета был исключен Владимир Якушев, который был избран первым вице-спикером Совета Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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