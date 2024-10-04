Иран поддержит переговоры Тель-Авива и Бейрута при соблюдении прав ливанцев

Ответный ракетный удар Ирана по израильским военным объектам 1 октября иранский министр назвал «точным примером самообороны». По его словам, атака была законна в соответствии с Уставом ООН. Аракчи добавил, что Иран не планирует продолжать удары, но если сионистский режим предпримет против Ирана какие-либо другие действия, ответ Тегерана будет более жестким.