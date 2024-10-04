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Иран поддержит переговоры Тель-Авива и Бейрута при соблюдении прав ливанцев

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Иран поддержит переговоры о прекращении огня в Ливане, если права народа этой страны будут соблюдены, а огонь в секторе Газа – остановлен. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в Бейруте, его слова приводит Tasnim.

Министра спросили о переговорах на тему прекращения огня в Ливане. Аракчи ответил, что обсуждал этот вопрос с официальными лицами Ливана и находится в контакте с другими странами.

«Мы поддержали бы усилия, прилагаемые в этом отношении, при условии, что, во-первых, права народа Ливана будут соблюдены и приемлемы для сопротивления, а во-вторых, это произойдет в тандеме с прекращением огня в Газе», – заявил Аракчи.

Глава иранского МИДа также подтвердил, что Иран поддерживает Ливан и силы сопротивления. Аракчи выразил уверенность в том, что преступления «сионистского режима» ни к чему не приведут и Бейрут выйдет из конфликта победителем.

Ответный ракетный удар Ирана по израильским военным объектам 1 октября иранский министр назвал «точным примером самообороны». По его словам, атака была законна в соответствии с Уставом ООН. Аракчи добавил, что Иран не планирует продолжать удары, но если сионистский режим предпримет против Ирана какие-либо другие действия, ответ Тегерана будет более жестким.

4 октября заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Сардар Фадави заявлял, что в случае атаки со стороны Израиля Иран в ответ ударит по всем его источникам энергии, нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям.

23 сентября Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера», а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Тем же вечером Иран ударил по территории Израиля ракетами. Тегеран назвал атаку местью за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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