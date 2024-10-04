Иран поддержит переговоры Тель-Авива и Бейрута при соблюдении прав ливанцев
Иран поддержит переговоры о прекращении огня в Ливане, если права народа этой страны будут соблюдены, а огонь в секторе Газа – остановлен. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в Бейруте, его слова приводит Tasnim.
Министра спросили о переговорах на тему прекращения огня в Ливане. Аракчи ответил, что обсуждал этот вопрос с официальными лицами Ливана и находится в контакте с другими странами.
«Мы поддержали бы усилия, прилагаемые в этом отношении, при условии, что, во-первых, права народа Ливана будут соблюдены и приемлемы для сопротивления, а во-вторых, это произойдет в тандеме с прекращением огня в Газе», – заявил Аракчи.
Глава иранского МИДа также подтвердил, что Иран поддерживает Ливан и силы сопротивления. Аракчи выразил уверенность в том, что преступления «сионистского режима» ни к чему не приведут и Бейрут выйдет из конфликта победителем.
Ответный ракетный удар Ирана по израильским военным объектам 1 октября иранский министр назвал «точным примером самообороны». По его словам, атака была законна в соответствии с Уставом ООН. Аракчи добавил, что Иран не планирует продолжать удары, но если сионистский режим предпримет против Ирана какие-либо другие действия, ответ Тегерана будет более жестким.
4 октября заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Сардар Фадави заявлял, что в случае атаки со стороны Израиля Иран в ответ ударит по всем его источникам энергии, нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям.
23 сентября Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера», а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Тем же вечером Иран ударил по территории Израиля ракетами. Тегеран назвал атаку местью за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.