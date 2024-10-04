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Иран пригрозил ударить по НПЗ и газовым месторождениям Израиля в случае атаки

Ведомости

В случае атаки со стороны Израиля Иран в ответ ударит по нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям, заявил заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Сардар Фадави. Его слова приводит новостной портал Didban Iran.

«Если сионистский режим допустит ошибку, мы нанесем удар по всем его источникам энергии, станциям, нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям», – сказал он.

Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. В тот же день Иран атаковал Израиль. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израиль пообещал принять ответные меры. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя атаку на Израиль, заявил, что удары были легитимны и оправданны. По его словам, это «минимальное наказание» для Тель-Авива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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