Иран пригрозил ударить по НПЗ и газовым месторождениям Израиля в случае атаки

Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израиль пообещал принять ответные меры. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя атаку на Израиль, заявил, что удары были легитимны и оправданны. По его словам, это «минимальное наказание» для Тель-Авива.