Иран пригрозил ударить по НПЗ и газовым месторождениям Израиля в случае атаки
В случае атаки со стороны Израиля Иран в ответ ударит по нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям, заявил заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Сардар Фадави. Его слова приводит новостной портал Didban Iran.
«Если сионистский режим допустит ошибку, мы нанесем удар по всем его источникам энергии, станциям, нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям», – сказал он.
Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. В тот же день Иран атаковал Израиль. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.
Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израиль пообещал принять ответные меры. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя атаку на Израиль, заявил, что удары были легитимны и оправданны. По его словам, это «минимальное наказание» для Тель-Авива.