Хаменеи назвал удары по Израилю минимальным наказанием

Хаменеи также добавил, что совершаемые военными Ирана действия остаются логичными, разумными и правильными. Он отметил, что действия могут повториться в будущем при необходимости. 4 октября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Ливан во главе делегации исламской республики для проведения переговоров с властями страны.