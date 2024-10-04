Хаменеи назвал удары по Израилю минимальным наказанием
Удары по Израилю легитимны и оправданны и являются «минимальным наказанием» Тель-Авиву за его преступления, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает «РИА Новости».
Хаменеи также добавил, что совершаемые военными Ирана действия остаются логичными, разумными и правильными. Он отметил, что действия могут повториться в будущем при необходимости. 4 октября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Ливан во главе делегации исламской республики для проведения переговоров с властями страны.
1 октября Иран атаковал Израиль. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Насраллы. Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израиль пообещал принять ответные меры.