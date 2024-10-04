Трамп: грядущие выборы президента США при победе Харрис могут стать последними
Грядущие выборы президента США могут стать последними, если победу одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Об этом заявил ее соперник-республиканец Дональд Трамп, пишет The Guardian.
The Guardian получила 12-минутную запись речи, с которой кандидат в президенты от Республиканской партии выступил на ужине 10 августа в Аспене, штат Колорадо. Большую часть своего выступления Трамп посвятил безопасности границ и миграционной политике. Бывший президент настаивал на том, что «умные, очень практичные» лидеры Венесуэлы и других стран Южной Америки отправляли убийц и наркоторговцев в США, чтобы снизить уровень преступности в своих странах, уменьшить нагрузку на тюрьмы и сэкономить деньги.
«Послушайте, мы должны победить, и если мы не победим, эта страна катится в ад. Вы знаете, есть мнение, что это могут быть последние выборы в нашей жизни, и я действительно верю в это мнение, и я верю, что это могут быть последние выборы в нашей жизни», – сказал Трамп.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент страны, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис опережает Трампа на 5 процентных пунктов в опубликованном 22 сентября опросе NBC News. Он показал, что респонденты стали относиться к ней более благосклонно с тех пор, как она стала кандидатом из-за отказа от выборной гонки нынешнего президента США Джо Байдена.
На вопрос об отношении к Харрис с тех пор, как она стала кандидатом, 48% из 1000 респондентов ответили, что они относятся к ней положительно, по сравнению с 32% в июле. Это самый большой скачок рейтингов политиков, опрошенных NBC, с тех пор, как популярность экс-президента Джорджа Буша-младшего выросла после атак 11 сентября 2001 г., отмечает издание.