Трамп: грядущие выборы президента США при победе Харрис могут стать последними

«Послушайте, мы должны победить, и если мы не победим, эта страна катится в ад. Вы знаете, есть мнение, что это могут быть последние выборы в нашей жизни, и я действительно верю в это мнение, и я верю, что это могут быть последние выборы в нашей жизни», – сказал Трамп.