Лукашенко: атака на вертолет президента приведет к началу войны
Во время полета президента Белоруссии Александра Лукашенко в небе над республикой были замечены два беспилотных летательных аппарата. Белорусский лидер заявил, что атака на вертолет президента означала бы начало войны, его слова приводит «БелТА».
Глава государства рассказал о ситуации в ходе общения с жителями агрогородка Парохонск. Лукашенко заявил, что случившееся – «не его проблемы, это проблемы Службы безопасности». По словам президента, дроны летели необычно низко.
«Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет президента – это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что на Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно», – сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, БПЛА часто теряют ориентир в неопытных руках и после воздействия средств радиоэлектронной борьбы: таким образом дроны и залетали на территорию Белоруссии. Лукашенко отметил, что несколько таких случаев было и со стороны РФ, и со стороны Украины.
«Мы не смотрим, это российские или украинские [БПЛА]», – подчеркнул президент.
4 октября Лукашенко также заявил, что Белоруссия приложит все усилия для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной. Президент сказал, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной, чтобы не пропустить неожиданного удара по примеру Советского Союза в начале Великой Отечественной войны. Президент Белоруссии подчеркнул, что нельзя повторять ошибки прошлого.
Белорусский лидер также отметил, что республика готова помочь Украине с восстановлением. «Руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов», – заявил он.
В августе над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников. Белорусский МИД заявлял, что после инцидента с украинскими беспилотниками республика направила обращение председателям Совбеза ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).