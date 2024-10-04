Лукашенко: атака на вертолет президента приведет к началу войны

«Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет президента – это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что на Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно», – сказал Лукашенко.