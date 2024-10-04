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Лукашенко: атака на вертолет президента приведет к началу войны

Ведомости

Во время полета президента Белоруссии Александра Лукашенко в небе над республикой были замечены два беспилотных летательных аппарата. Белорусский лидер заявил, что атака на вертолет президента означала бы начало войны, его слова приводит «БелТА».

Глава государства рассказал о ситуации в ходе общения с жителями агрогородка Парохонск. Лукашенко заявил, что случившееся – «не его проблемы, это проблемы Службы безопасности». По словам президента, дроны летели необычно низко.

«Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет президента – это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что на Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно», – сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, БПЛА часто теряют ориентир в неопытных руках и после воздействия средств радиоэлектронной борьбы: таким образом дроны и залетали на территорию Белоруссии. Лукашенко отметил, что несколько таких случаев было и со стороны РФ, и со стороны Украины.

«Мы не смотрим, это российские или украинские [БПЛА]», – подчеркнул президент.

4 октября Лукашенко также заявил, что Белоруссия приложит все усилия для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной. Президент сказал, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной, чтобы не пропустить неожиданного удара по примеру Советского Союза в начале Великой Отечественной войны. Президент Белоруссии подчеркнул, что нельзя повторять ошибки прошлого.

Белорусский лидер также отметил, что республика готова помочь Украине с восстановлением. «Руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов», – заявил он.

В августе над Белоруссией было сбито 13 украинских беспилотников. Белорусский МИД заявлял, что после инцидента с украинскими беспилотниками республика направила обращение председателям Совбеза ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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