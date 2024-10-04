Al Masirah: США и Великобритания нанесли удары по городам Йемена
США и Великобритания нанесли серию авиаударов по городам Йемена, подконтрольным движению «Ансар Аллах». Об этом сообщает телеканал Al Masirah, который принадлежит хуситам.
По информации телеканала, США и Великобритания нанесли четыре удара по столице Сана и семь ударов по аэропорту Ходейды в районе Аль-Хатиб. Кроме того, утверждается, что они атаковали территорию Йемена к югу от города Дамар.
«РИА Новости» со ссылкой на источники в местных органах власти пишет, что истребители США и Великобритании нанесли удары по военно-морской базе хуситов в городе Ходейда.
Хуситы, или «Ансар Аллах», – это религиозно-политическое движение мусульман-шиитов, которое сконцентрировано преимущественно на севере Йемена. Они следуют зейдитскому мазхабу (одно из течений шиитского ислама). Движение было создано в 1990-е гг.
После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 г. хуситы начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили в начале 2024 г. о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.