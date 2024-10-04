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Столтенберг: европейские члены НАТО уступают России по военному потенциалу

Ведомости

Европейские члены НАТО уступают России по своему военному потенциалу, заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times. Для того чтобы компенсировать это отставание нужно нарастить траты на оборону, сказал он.

Бывший глава альянса признал, что у стран Европы сейчас мало оружия, техники и военнослужащих, находящихся в состоянии высокой готовности к потенциальному конфликту. По словам Столтенберга, в Москве знают о таком положении вещей.

В интервью Financial Times экс-генсек НАТО рассказал, что сожалеет о том, что НАТО не начали передавать Украине летальные вооружения раньше.

Ранее сообщалось, что в Бельгии против Столтенберга подан иск за участие в подготовке конфликта на Украине и покушение на безопасность государств – членов альянса. Его также обвинили в саботаже переговоров Североатлантического альянса с РФ в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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