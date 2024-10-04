Столтенберг: европейские члены НАТО уступают России по военному потенциалу
Европейские члены НАТО уступают России по своему военному потенциалу, заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times. Для того чтобы компенсировать это отставание нужно нарастить траты на оборону, сказал он.
Бывший глава альянса признал, что у стран Европы сейчас мало оружия, техники и военнослужащих, находящихся в состоянии высокой готовности к потенциальному конфликту. По словам Столтенберга, в Москве знают о таком положении вещей.
В интервью Financial Times экс-генсек НАТО рассказал, что сожалеет о том, что НАТО не начали передавать Украине летальные вооружения раньше.
Ранее сообщалось, что в Бельгии против Столтенберга подан иск за участие в подготовке конфликта на Украине и покушение на безопасность государств – членов альянса. Его также обвинили в саботаже переговоров Североатлантического альянса с РФ в 2022 г.