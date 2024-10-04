WP: минимум 20 ракет Ирана поразили военные базы Израиля при атаке 1 октября
Как минимум 20 ракет Ирана поразили базы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время атаки 1 октября, пишет The Washington Post со ссылкой на видео. Газета подтвердила достоверность записей.
Материалы показывают, что ракеты попали по авиабазе Неватим в южной части пустыни Негев, а также по базе Тель-Ноф в центральной части Израиля. Опрошенные WP аналитики утверждают, что на видео запечатлены прямые попадания ракетами, а не обломки перехваченных снарядов.
В публикации при этом отмечается, что не все ракеты нанесли урон израильским объектам. Некоторые из запущенных снарядов разорвались на территориях, близких к военным базам. Из информации со спутниковых снимков следует, что в результате атаки Ирана разрушено как минимум одно здание на территории базы Неватим.
Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.
Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. При этом в Иране утверждают, что 90% запущенных ракет достигли своих целей.