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WP: минимум 20 ракет Ирана поразили военные базы Израиля при атаке 1 октября

Ведомости

Как минимум 20 ракет Ирана поразили базы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время атаки 1 октября, пишет The Washington Post со ссылкой на видео. Газета подтвердила достоверность записей.

Материалы показывают, что ракеты попали по авиабазе Неватим в южной части пустыни Негев, а также по базе Тель-Ноф в центральной части Израиля. Опрошенные WP аналитики утверждают, что на видео запечатлены прямые попадания ракетами, а не обломки перехваченных снарядов.

В публикации при этом отмечается, что не все ракеты нанесли урон израильским объектам. Некоторые из запущенных снарядов разорвались на территориях, близких к военным базам. Из информации со спутниковых снимков следует, что в результате атаки Ирана разрушено как минимум одно здание на территории базы Неватим.

Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. При этом в Иране утверждают, что 90% запущенных ракет достигли своих целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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