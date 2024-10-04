WP: минимум 20 ракет Ирана поразили военные базы Израиля при атаке 1 октября

В публикации при этом отмечается, что не все ракеты нанесли урон израильским объектам. Некоторые из запущенных снарядов разорвались на территориях, близких к военным базам. Из информации со спутниковых снимков следует, что в результате атаки Ирана разрушено как минимум одно здание на территории базы Неватим.