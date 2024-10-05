Путин анонсировал встречу с президентом Таджикистана «в ближайшие дни»

В ноябре 2023 г. Рахмон посетил Россию с двухдневным официальным визитом, в ходе которого встретился с Путиным. Тогда страны подписали соглашения о расширении сотрудничества, в том числе в промышленности, науке, инспекции труда, подготовке кадров, и ряд договоренностей в транспортной сфере, а также соглашение о взаимном признании институтов уполномоченного таможенного оператора, что упростит и ускорит движение товаров между странами.