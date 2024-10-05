Путин анонсировал встречу с президентом Таджикистана «в ближайшие дни»
Президент России Владимир Путин поздравил своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона с днем рожденья. В телеграмме, опубликованной на сайте президента Таджикистана, Путин сообщил, что встретится с Рахмоном в ближайшие дни в Москве.
Россия ценит усилия Рахмона по укреплению стратегического партнерства и союзничества между странами, отметил Путин, а также развитие отношений в рамках СААД, СНГ и ШОС.
4 октября состоялась встреча Рахмона с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным в Душанбе. На сайте президента Таджикистана отмечается, что речь шла о расширении связей в сферах торговли, промышленности, энергетики, финансов, банковского дела и инвестиций. Объем товарооборота между Россией и Таджикистаном по итогам восьми месяцев 2024 г. вырос на 14%, растут как импорт, так и экспорт, сообщали в российском кабмине.
В ноябре 2023 г. Рахмон посетил Россию с двухдневным официальным визитом, в ходе которого встретился с Путиным. Тогда страны подписали соглашения о расширении сотрудничества, в том числе в промышленности, науке, инспекции труда, подготовке кадров, и ряд договоренностей в транспортной сфере, а также соглашение о взаимном признании институтов уполномоченного таможенного оператора, что упростит и ускорит движение товаров между странами.
Кроме того, на встрече Путин наградил таджикистанского лидера российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.