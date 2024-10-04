Премьер Таджикистана выразил обеспокоенность из-за ситуации с мигрантами в РФ

«На въезде на границах России часами и даже днями задерживаются наши граждане – среди них члены официальных делегаций, студенты, люди преклонного возраста и дети», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Расулзода добавил, что Россия и Таджикистан должны переходить к эффективным решениям в области миграции, которые укрепят взаимопонимание.