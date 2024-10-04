Премьер Таджикистана выразил обеспокоенность из-за ситуации с мигрантами в РФ
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в России вокруг мероприятий, направленных на миграционную сферу. Об этом он заявил во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
«На въезде на границах России часами и даже днями задерживаются наши граждане – среди них члены официальных делегаций, студенты, люди преклонного возраста и дети», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Расулзода добавил, что Россия и Таджикистан должны переходить к эффективным решениям в области миграции, которые укрепят взаимопонимание.
По словам премьера Таджикистана, увеличиваются случаи, когда граждан республики не пускают на территорию России или депортируют. Это происходит под «широкой и расплывчатой формулировкой: обеспечение безопасности», подчеркнул Расулзода.
Хуснуллин после заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе заявил, что в России больше не будет нелегальной миграции. Он добавил, что работа по трудовым ресурсам продолжается, но все это будет делаться абсолютно легально.
В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции. Депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным хотят отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения. Другой законопроект признает нахождение на территории нелегально отягчающим обстоятельством при совершении иного преступления.