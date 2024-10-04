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Премьер Таджикистана выразил обеспокоенность из-за ситуации с мигрантами в РФ

Ведомости

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в России вокруг мероприятий, направленных на миграционную сферу. Об этом он заявил во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«На въезде на границах России часами и даже днями задерживаются наши граждане – среди них члены официальных делегаций, студенты, люди преклонного возраста и дети», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Расулзода добавил, что Россия и Таджикистан должны переходить к эффективным решениям в области миграции, которые укрепят взаимопонимание.

По словам премьера Таджикистана, увеличиваются случаи, когда граждан республики не пускают на территорию России или депортируют. Это происходит под «широкой и расплывчатой формулировкой: обеспечение безопасности», подчеркнул Расулзода.

Хуснуллин после заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе заявил, что в России больше не будет нелегальной миграции. Он добавил, что работа по трудовым ресурсам продолжается, но все это будет делаться абсолютно легально.

В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции. Депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным хотят отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения. Другой законопроект признает нахождение на территории нелегально отягчающим обстоятельством при совершении иного преступления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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