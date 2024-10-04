Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет

Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будетС таким заявлением вице-премьер выступил после заседания таджикско-российской межправкомиссии
В России больше не будет нелегальной миграции. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе.
«Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции. Депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным хотят отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения. Другой законопроект признает нахождение на территории нелегально отягчающим обстоятельством при совершении иного преступления.
Еще одна инициатива устанавливает административный штраф для юрлиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Следующий проект ужесточает правила проведения экзамена по русскому языку для иностранцев. Наконец, согласно пятой инициативе, предлагается признать предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции запрещенной информацией, чтобы блокировать такие ресурсы во внесудебном порядке.