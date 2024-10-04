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Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет

С таким заявлением вице-премьер выступил после заседания таджикско-российской межправкомиссии
Ведомости

В России больше не будет нелегальной миграции. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе.

«Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции. Депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным хотят отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения. Другой законопроект признает нахождение на территории нелегально отягчающим обстоятельством при совершении иного преступления.

Еще одна инициатива устанавливает административный штраф для юрлиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Следующий проект ужесточает правила проведения экзамена по русскому языку для иностранцев. Наконец, согласно пятой инициативе, предлагается признать предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции запрещенной информацией, чтобы блокировать такие ресурсы во внесудебном порядке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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