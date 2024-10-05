Столтенберг: с Зеленским в начале боев не было связи из-за бункера

Европейские члены НАТО уступают России по своему военному потенциалу, заявил также FT экс-генсек НАТО. Для того чтобы компенсировать это отставание, нужно нарастить траты на оборону, сказал он. Бывший глава альянса признал, что у стран Европы сейчас мало оружия, техники и военнослужащих, находящихся в состоянии высокой готовности к потенциальному конфликту. По словам Столтенберга, в Москве знают о таком положении вещей. Он также выразил сожаление из-за того, что альянс не начал передавать Украине летальные вооружения раньше.