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Столтенберг: с Зеленским в начале боев не было связи из-за бункера

Ведомости

С президентом Украины Владимиром Зеленским в начале боевых действий в феврале 2022 г. не было связи в течение двух дней, поскольку он укрывался в бункере. Об этом в интервью Financial Times (FT) рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг назвал трудным телефонный разговор, который в итоге состоялся у него с украинским президентом в начале российской спецоперации. Тогда был страх, что Зеленского скоро «поймают или убьют», вспоминает бывший генсек альянса.

«Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне. Он хотел бесполетную зону. А я не мог ее дать», – сказал Столтенберг, добавив, что не сожалеет о принятом решении.

Он также рассказал в интервью, что в начале боевых действий НАТО предупредило, что Киев «падет через несколько дней». Бывший генсек сравнил происходящее с «подбрасыванием монеты»: российская армия была близка к захвату Киева, и тогда «вся война была бы совсем другой».

Европейские члены НАТО уступают России по своему военному потенциалу, заявил также FT экс-генсек НАТО. Для того чтобы компенсировать это отставание, нужно нарастить траты на оборону, сказал он. Бывший глава альянса признал, что у стран Европы сейчас мало оружия, техники и военнослужащих, находящихся в состоянии высокой готовности к потенциальному конфликту. По словам Столтенберга, в Москве знают о таком положении вещей. Он также выразил сожаление из-за того, что альянс не начал передавать Украине летальные вооружения раньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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