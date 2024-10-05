Столтенберг: с Зеленским в начале боев не было связи из-за бункера
С президентом Украины Владимиром Зеленским в начале боевых действий в феврале 2022 г. не было связи в течение двух дней, поскольку он укрывался в бункере. Об этом в интервью Financial Times (FT) рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг назвал трудным телефонный разговор, который в итоге состоялся у него с украинским президентом в начале российской спецоперации. Тогда был страх, что Зеленского скоро «поймают или убьют», вспоминает бывший генсек альянса.
«Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне. Он хотел бесполетную зону. А я не мог ее дать», – сказал Столтенберг, добавив, что не сожалеет о принятом решении.
Он также рассказал в интервью, что в начале боевых действий НАТО предупредило, что Киев «падет через несколько дней». Бывший генсек сравнил происходящее с «подбрасыванием монеты»: российская армия была близка к захвату Киева, и тогда «вся война была бы совсем другой».
Европейские члены НАТО уступают России по своему военному потенциалу, заявил также FT экс-генсек НАТО. Для того чтобы компенсировать это отставание, нужно нарастить траты на оборону, сказал он. Бывший глава альянса признал, что у стран Европы сейчас мало оружия, техники и военнослужащих, находящихся в состоянии высокой готовности к потенциальному конфликту. По словам Столтенберга, в Москве знают о таком положении вещей. Он также выразил сожаление из-за того, что альянс не начал передавать Украине летальные вооружения раньше.