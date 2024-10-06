Россия получила от ОБСЕ пять «высокомерных отказов» на выступления
Россия с начала года получила от представителей Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) несколько отказов на выступление докладчиков. Об этом рассказала «РИА Новости» и.о. руководителя делегации страны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Со стороны стоявших у председательского штурвала форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на форуме», – сказала дипломат.
В качестве ответа российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре, заявила Жданова. «Исходим из того, что нормальная переговорная работа невозможна в условиях ущемления интересов Российской Федерации», – сказала она.
В середине сентября постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что будущее председательство Финляндии пытается «протащить» конфронтационные подходы по Украине и подменить мнением группы государств интересы развития всей организации. На следующий день министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, которая займет пост председателя ОБСЕ в 2025 г., заявила, что не исключает запрет на въезд дипломатов из России на встречу ОБСЕ. По данным источников «РИА Новости», Россию пригласят на заседание глав МИД стран ОБСЕ, которое состоится 5-6 декабря на Мальте.