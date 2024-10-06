Россия получила от ОБСЕ пять «высокомерных отказов» на выступления

В середине сентября постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что будущее председательство Финляндии пытается «протащить» конфронтационные подходы по Украине и подменить мнением группы государств интересы развития всей организации. На следующий день министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, которая займет пост председателя ОБСЕ в 2025 г., заявила, что не исключает запрет на въезд дипломатов из России на встречу ОБСЕ. По данным источников «РИА Новости», Россию пригласят на заседание глав МИД стран ОБСЕ, которое состоится 5-6 декабря на Мальте.