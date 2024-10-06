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Россия получила от ОБСЕ пять «высокомерных отказов» на выступления

Ведомости

Россия с начала года получила от представителей Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) несколько отказов на выступление докладчиков. Об этом рассказала «РИА Новости» и.о. руководителя делегации страны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Со стороны стоявших у председательского штурвала форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на форуме», – сказала дипломат.

В качестве ответа российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре, заявила Жданова. «Исходим из того, что нормальная переговорная работа невозможна в условиях ущемления интересов Российской Федерации», – сказала она.

В середине сентября постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что будущее председательство Финляндии пытается «протащить» конфронтационные подходы по Украине и подменить мнением группы государств интересы развития всей организации. На следующий день министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, которая займет пост председателя ОБСЕ в 2025 г., заявила, что не исключает запрет на въезд дипломатов из России на встречу ОБСЕ. По данным источников «РИА Новости», Россию пригласят на заседание глав МИД стран ОБСЕ, которое состоится 5-6 декабря на Мальте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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